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خارج الحدود

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: “من صمت على المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة سيحاسب أمام التاريخ والضمير الإنساني”.

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

وأضاف الرئيس التركي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

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وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 72 ساعة إلى 591 شهيدا و1042 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقال مكتب الإعلامي في بيانه: عدد الضحايا تحت الأنقاض غير معروف مع تعذر انتشالهم بسبب شلل معدات الدفاع المدني.

وأضاف مكتب الإعلامي: أن الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي عدد الضحايا.

وتابع: زيادة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تؤكد استهداف الاحتلال المباشر للمدنيين، والعدوان الوحشي يعكس نية مبيتة لاستكمال الإبادة الجماعية مع دعم أمريكي وصمت دولي.

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أردوغان إسرائيل غزة الرئيس التركي

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