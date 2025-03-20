اليونيسيف: أكثر من 200 طفل استشهدوا في الغارات الأخيرة على غزة

قالت منظمة اليونيسيف اليوم الخميس: إن أكثر من 200 طفل استشهدوا في موجة الغارات الأخيرة على قطاع غزة وهذا رقم صادم

استشهاد أكثر من 200 طفل بغزة

وأضافت اليونيسيف: أن آلاف السكان يتنقلون باستمرار من منطقة لأخرى في ظروف جوية قاسية وآلاف الأطفال ممن لم يُقتلوا يصابون بإصابات خطرة للغاية.

وأوضحت أن مستشفيات قطاع غزة عاجزة عن معالجة الكارثة الناجمة عن القصف المتواصل.

وتابعت: آثار الحصار الغذائي شديدة على سكان قطاع غزة وخصوصا الأطفال، وأسعار المواد الأساسية المتاحة صارت جنونية ولا يطيقها معظم سكان القطاع وكثير من الأطفال تُوفوا بسبب غياب مستلزمات طبية حيوية.

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