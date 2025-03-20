جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في رفح

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: قواتنا بدأت قبل ساعات عملية برية في منطقة الشابورة في رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية في رفح

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: وسعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع.

وتابع: مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة.

واستطرد: قواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة.

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