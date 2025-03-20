الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في رفح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: قواتنا بدأت قبل ساعات عملية برية في منطقة الشابورة في رفح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية في رفح 

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: وسعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع.

txt

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

وتابع: مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة.

واستطرد: قواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية في شمال قطاع غزة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي رفح غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

أزمة كبيرة تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

محمد نجيب ينضم للجهاز الفني للنادي الأهلي خلال مواجهة إنبي

أفشة وعطية الله يقودان تشكيل الأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

البحوث الفلكية: 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

محمد رمضان يفاجئ عمال العاصمة الإدارية ويوزع عليهم أكثر من نصف مليون جنيه (فيديو)

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في رفح

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة

منوعات

المزيد

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد اعتزاله.. أعمال المخرج محمد سامي في الدراما التلفزيونية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة

فضل قيام الليل وأهميته وعدد ركعاته في العشر الأواخر من رمضان

تعرف على وقت اعتكاف رسول الله في آواخر رمضان وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية