جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من الأراضي اليمنية قبل دخوله الأجواء.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتصدى لصاروخ حوثي

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئولين إسرائيليين قولهم: إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم الرد على الحوثيين.

ونقلت قناة الجزيرة عن مسئول أمريكي قوله: وجهنا ضربات لأكثر من 60 هدفا للحوثيين في اليمن بين يومي السبت والأربعاء.

الضربات الأمريكية في اليمن



وقال المسئول الأمريكي: ضرباتنا للحوثيين قضت على مهندسين ومشغلين ومسئولين مرتبطين ببرنامج المسيرات.

وأضاف: عملياتنا ضد الحوثيين ستستمر يوميا حتى يوقفوا استهداف سفننا والشحن البحري، وإدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.



وتابع: تعزيزات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ستتضمن دفاعات جوية.

وفي السياق ذاته، أكد نائب مسئول الإعلام في ميليشيا الحوثي اليمنية نصر الدين عامر أنه تم منع عبور السفن الأمريكية عبر باب المندب والبحر الأحمر ردًا على العدوان الأمريكي على اليمن.

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