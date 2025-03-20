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رياضة

لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

دوري الأمم الأوروبية، أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه منتخب هولندا، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، المقرر لها اليوم الخميس.

تشكيل إسبانيا أمام هولندا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني كالتالي: سيمون - بيدرو بورو - لي نورماند - كوبارسي - كوكوريلا - زوبيميندي - بيدري - فابيان - يامال - نيكو ويليامز - موراتا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريميرو، رايا، مينجويزا، هويسين، جريمالدو، ميرينو، أولمو، أيوزي، سامو، أليكس جارسيا، باينا، أويارزابال. 

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ميستايا يوم الأحد المقبل.

كما يواجه المنتخب الإسباني خطر غياب عدد من لاعبيه عن مباراة الإياب المقررة يوم الأحد المقبل في ملعب ميستايا، حيث إن 8 لاعبين مهددون بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الليلة.

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