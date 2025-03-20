المكتب الحكومي بغزة: 591 شهيدا خلال 3 أيام

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي خلال 72 ساعة إلى 591 شهيدا و1042 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال مكتب الإعلامي في بيانه: عدد الضحايا تحت الأنقاض غير معروف مع تعذر انتشالهم بسبب شلل معدات الدفاع المدني.

وأضاف مكتب الإعلامي: أن الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت نسبتهم 70% من إجمالي عدد الضحايا.

وتابع: زيادة الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين تؤكد استهداف الاحتلال المباشر للمدنيين، والعدوان الوحشي يعكس نية مبيتة لاستكمال الإبادة الجماعية مع دعم أمريكي وصمت دولي.

واستطرد: ندعو دول العالم والمنظمات الحقوقية لإدانة جرائم الاحتلال والتحرك الفوري لوقفها.

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