أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم بدء تجارب التشغيل لمحطة مياه الشرب برأس الخليج بمركز شربين، وأكد أن افتتاح وتشغيل هذه المحطة خلال شهر رمضان هدية العيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي شربين والدقهلية، وتأتي ضمن مشروعات حياة كريمة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



محافظ الدقهلية يعلن بدء تجارب التشغيل لمحطة مياه الشرب برأس الخليج بشربين

وتفقد محافظ الدقهلية محطة المياه، وأكد أن هذه المحطة إضافة جديدة من الدولة لمشروع حياة كريمة بقرى مركز شربين، وأن محطة مياه الشرب برأس الخليج التي تبلغ قدرتها 17 ألف متر مكعب يوميا، تقضي على مشاكل المياه بمركز شربين، بالإضافة إلى محطة مياه شربين وتبلغ طاقتها 43 ألف متر مكعب، وهذه الكمية تقضي تمام على مشكلة المياه بقرى مركز شربين وتمتد لتخدم أهالي مركز بلقاس وطلخا.

مشروع حياة كريمة الذي حقق العديد من المشروعات الخدمية والتنموية

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مشروع حياة كريمة الذي حقق العديد من المشروعات الخدمية والتنموية والاجتماعية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وأوضح أن غالبية المشروعات ضمن حياة كريمة أوشكت على الانتهاء، كما وجه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها الكبيرة في تنفيذ المشروع بالشكل اللائق، والشكر لمكتب دار الهندسة استشاري مجلس الوزراء، وكذلك الشكر للشركة المنفذة.

ضخ المياه عبر الشبكة مهنئا شركة المياه على بدء التشغيل

وأكد محافظ الدقهلية استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحطة مياه الشرب اليوم للبدء في ضخ المياه عبر الشبكة مهنئا شركة المياه على بدء التشغيل، وشدد على ضرورة الحفاظ على المحطة، وعمل الصيانة الدورية لها، حرصا على موارد الدولة ولأجل توفير خدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور العقيد أركان حرب أحمد داغر، والعقيد أحمد سالم، والمهندس أحمد عبد الجواد من الشعبة الهندسية، والمهندس أحمد عصمت، والمهندس محمد خليل من مكتب دار الهندسة، والمهندس ناصر عوض رئيس قطاع المياه بالدقهلية، والدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندس مختار عباس، المهندس محمود منير مدير المشروع، المهندس محمد المتولي نائب مدير المشروع.

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