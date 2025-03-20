وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بإدارة شرق المنصورة

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية جولة اليوم الخميس، لمتابعة إدارة شرق المنصورة التعليمية.

وكيل مديرية تعليم الدقهلية يتابع جولاته الميدانية بإدارة شرق المنصورة

حيث قام بزيارة مدرستي:

-ميت مزاح تعليم أساسي

-ميت مزاح الثانوية المشتركة

وقد اطلع وكيل المديرية على قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات.

وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية تعليم الدقهلية.

أثنى على المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم

وأكد وكيل المديرية ضرورة متابعة نسب حضور الطلاب، وأكد على أهمية حضور الطلاب، كما أثنى على المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية، وشجعهم على بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.