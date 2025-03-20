محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للاطمئنان على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وذلك في إطار حرصه على متابعة سير العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي، شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات الرد على الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين عبر نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تقصير في تقديم الخدمات.

محافظ الدقهلية يشدد على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين

والتقى ببعض المواطنين واستمع إليهم للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة من المركز للمترددين عليه، كما تفقد المحافظ مكتب لجنة فض المنازعات والمكتب الفني داخل مبنى الديوان العام، مؤكدا علي ضرورة دفع العمل بملف التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ

كما تفقد المحافظ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تابع منظومة العمل الخاصة برصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى عبر الكاميرات، ووجه العاملين بضرورة سرعة التجاوب مع الشكاوى، خاصة تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين اليومية.

المتابعة الجادة لحالة النظافة العامة في الشوارع والميادين

وأكد على أهمية المتابعة الجادة لحالة النظافة العامة في الشوارع والميادين، مع اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أي مستجدات، خصوصًا ما يتعلق بظاهرة النباشين أو تراكمات للقمامة، خاصة بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة، باعتبارها عاصمة المحافظة.

محافظ الدقهلية يستدعي رئيس شرب المنصورة ويؤكد النظافة أولوية أولي

واستدعي المحافظ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة التعامل مع بعض تراكمات القمامة ببعض المناطق بنطاق الحي، مشيرا لأهمية المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل بمنظومة النظافة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتعامل الجاد بملف النظافة باعتبارها أولوية أولى.

تحسين الخدمات والاستجابة السريعة للشكاوى يمثلان أولوية قصوى

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات لخدمة المواطنين، مشددًا على أن تحسين الخدمات والاستجابة السريعة للشكاوى يمثلان أولوية قصوى في العمل الحكومي بالمحافظة.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية والمحاسب محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ومديري المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية.

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