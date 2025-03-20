وكيل تعليم الدقهلية يهنئ السيدات بديوان المديرية بمناسبة عيد الأم

قام اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتهنئة السيدات العاملات بديوان المديرية بمناسبة عيد الأم في لفتة طيبة.

وفي حواره معهن عظم وكيل تعليم الدقهلية دور الأم المصرية العظيم في تنشئة الأجيال الجديدة وكيف أنها بصبرها ومثابرتها وكفاحها ترقي مصرنا الحبيبة.



تبادل وكيل تعليم الدقهلية حوارًا مرحًا مع السيدات الفضليات في أجواء طيبة من التقدير والألفة متمنيًا لهن ولكل أم مصرية كل الخير.

وفي نهاية اللقاء تقدمت السيدات الفضليات بجزيل الشكر والتقدير لمدير المديرية.

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