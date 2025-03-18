قافلة طبية مجانية للكشف على 926 مواطنا بمركز شربين بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بكفر يوسف مركز شربين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 926 مواطنا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

926 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بكفر يوسف مركز شربين

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 926 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة،

نتائج القافلة في 9 عيادات مختلفة

وضمت 9 عيادات، شملت، 222 باطنة، 164 أطفال، 74 جراحة، 45 أسنان، 102 أمراض جلدية، 63 رمد، 69 نساء وتنظيم أسرة، 100 أنف وأذن، 87 عظام.

كما قامت القافلة بإجراء، 73 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 157، ومعمل الدم والطفيليات 168، واحالة حالتين للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 42 ندوات تثقيفية، استفاد منها 560 مترددا على القافلة.

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