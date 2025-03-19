الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

لاستكمال أعمال التطوير في القرى المستهدفة

الحكومة تقرر مد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لـ30 يونيو

حياة كريمة، فيتو
حياة كريمة، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.

كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.

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قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة 30 يونيو

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