فلسطين تدين تدمير الاحتلال الممنهج لمخيمات شمال الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جرائم هدم المنازل المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما يتعرض له مخيم جنين من تهديدات بهدم ما يزيد على ٦٠ منزلًا، بما يعنيه ذلك من تدمير واسع النطاق للمخيمات وتغيير جغرافيتها وتهجير سكانها بشكل نهائي عنها.

تحريض عنصري من نتنياهو

واستنكرت الوزارة في بيان بشدة، الاقتحام الاستفزازي الذي مارسه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمس للضفة الغربية المحتلة وتصريحاته التحريضية العنصرية المشحونة بالتهديد بتفجير الأوضاع بالضفة وتدميرها.

وقالت الخارجية الفلسطينية: تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التصريحات وتعتبرها دعوات استعمارية احلالية تندرج في إطار تكريس الاحتلال وارتكاب المزيد من جرائم التطهير العرقي والإبادة والضم والتهجير، الأمر الذي يقوض أية فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها انتهاكات وجرائم الاحتلال ومظاهر الإبادة ضد الشعب الفلسطيني مع الدول والجهات الأممية المختصة.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الإبادة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن محكمة العدل الدولية ورأيها الاستشاري بشأن إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

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