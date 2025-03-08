وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلسطيني استعدادات مؤتمر إعمار غزة

التقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني وذلك على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

إعمار غزة

وتناول اللقاء متابعة مخرجات القمة العربية غير العادية خاصة الخطة العربية "للتعافى المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة" التى اعتمدتها كل من القمة العربية ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد الوزير عبد العاطى العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولى اللازم لتنفيذها، متناولًا في هذا الصدد التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار فى غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بجهود رئيس الجمهورية فى استضافة القمة العربية في القاهرة وما تقدمه مصر من دعم للقضية الفلسطينية، معربًا عن تطلعه لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بما يسهم فى حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، مشيدًا أيضًا بالجهود المصرية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار بمراحله الثلاث.

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