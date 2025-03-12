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خارج الحدود

وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

وزير الخارجية والمبعوث
وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من؛ "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط و"اريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكي بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء ١٢ مارس.

استعرض الوزير عبد العاطى مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى ٤ مارس، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع.

كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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منسق الشرق الأوسط اريك تريجر الدوحة بدر عبد العاطي الشرق الأوسط

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