طريقة عمل المبكبكة الليبية، لذيذة على الإفطار

طريقة عمل المبكبكة الليبية ، المبكبكة من الاكلات الليبية الشهيرة وهى آملة بدوية عبارة عن مكرونة مع اللحم او الدجاج بالصلصة.

وطريقة عمل المبكبكة الليبية ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على الطريقة الأصلية.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المبكبكة الليبية.

مكونات عمل المبكبكة الليبية:-

500 جرام مكرونة (نوع سباجيتي أو أي نوع تفضله)

500 جرام لحم مقطع (أو دجاج حسب الرغبة)

1 بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

ملح حسب الذوق

3 أكواب ماء ساخن

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل المبكبكة الليبية:-

في قدر على النار، سخّنى زيت الزيتون وأضف البصل وقلّبيه حتى يذبل.

اضيفي اللحم (أو الدجاج) وقلبي حتى يتحمّر قليلًا.

اضيفي الثوم المهروس وقلّبى لمدة دقيقة.

اضيفي الطماطم المفرومة، معجون الطماطم، والبهارات (البابريكا، الكمون، الكركم، الفلفل الأسود، الشطة والملح).

قلّبي المكونات جيدًا واتركيها تطهى لمدة 5 دقائق حتى تمتزج النكهات.

اضيفي الماء الساخن واتركي الخليط يغلي حتى ينضج اللحم أو الدجاج (حوالي 30-40 دقيقة حسب نوع اللحم).

بعد نضج اللحم، اضيفي المكرونة مباشرة إلى القدر وقلّبي جيدًا.

اتركثها تُطهى على نار متوسطة مع التحريك من وقت لآخر حتى تمتص النكهات وتنضج (حوالي 10-15 دقيقة).

بعد نضج المكرونة والتأكد من قوامها المناسب، ارفعيها عن النار واتركيها ترتاح لدقائق.

قدّمي المبكبكة ساخنة مع القليل من الكزبرة المفرومة أو الفلفل الحار لمزيد من النكهة.

يمكن إضافة البطاطس أو الحمص لمنحها نكهة إضافية.

إذا كنت تفضليم المبكبكة أكثر سُمكًا، قلّلي كمية الماء قليلًا.

يمكن تقديمها مع الخبز الليبي أو السلطة الجانبية.

المبكبكة الليبي

ولعمل المكرونة بالصلصة

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

مكرونة بيني مسلوقة

5 حبات طماطم كبيرة

1 بصلة

3 فصوص ثوم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 فلفل حار مجفف

10 أوراق ريحان

1 مكعب سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

2 ملاعق صغيرة من الملح

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-

ابشرى الطماطم.

يقطع البصل إلى قطع صغيرة.

افرمي الثوم برفق.

انقعي الفلفل الحار المجفف في الماء الساخن لفترة من الوقت حتي يلين.

يقطع الفلفل إلى أحجام صغيرة.

نفرم الريحان.

نأخذ زيت الزيتون والبصل في قدر متوسطة الحجم ونبدأ بالقلي قليلًا

ثم نضيف الثوم والفلفل.

ثم نضيف الثوم والفلفل. في هذه الأثناء أضيفي مكعبات السكر

عندما يذوب السكر أضيفي الطماطم

عندما تبدأ الصلصة في التكاثف أضيفي الريحان.

عندما يذوب السكر أضيفي الطماطم عندما تبدأ الصلصة في التكاثف أضيفي الريحان. ثم أضيفي البهارات والملح إلى الصلصة التي أصبحت كثيفة.

ترفع المكونات من على النار.

ثم تضاف المكرونة والصلصة إلى قدر واخلطيها جيدا، ثم تقدم المكرونة ساخنة.

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