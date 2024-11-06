الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل المبكبكة، أنسب وجبة لأسرتك مع نهايات فصل الخريف

المبكبكة الليبي
المبكبكة الليبي

طريقة عمل المبكبكة، إن كنتي تبحثين عن اكلة سريعة التحضير، ومغذية، وتؤكل دافئة مع تلك الأجواء التي نعيشها مع نهايات فصل الخريف، فتعد أكلة المبكبكة الليبية، هي الأنسب على الإطلاق.

 

وطريقة عمل المبكبكة، من أصناف المكرونة التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي من الوصفات المناسبة لكل من تبحث عن أكلة سريعة التحضير لوجبة الغداء.

 

وتعد المبكبكة باللحمة من الأكلات غير المكلفة، فيمكنك في دقائق وبأقل التكاليف تحضير المبكبكة باللحمة، لغداء شهي ولذيذ.

 

وتعود تسمية المبكبكة باللحمة بهذا الاسم، إلى صوت المكرونة مع اللحمة او الفراخ، أثناء غليانها الطويل على النار، فهي تترك على النار لتغلي أو  "تبكبك"، وهي من الأكلات الشهية اللذيذة.


يمكنك إعداد أكلة المبكبكة مع البطاطس المحمرة، وأي نوع من السلطات المفضلة لأفراد الأسرة، في زمن قياسي، خاصةً إذا كنتي تعملين، فستكون وجبة سريعة التحضير.
 

ونستعرض فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

 

مكونات عمل المبكبكة باللحمة
 

500 جرام مكرونة طويلة
2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة
4 فصوص ثوم، مفرومة
500 جرام لحم مفروم
500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات
1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة ملح

المبكبكة الليبي
المبكبكة الليبي

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المعكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.
في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.
أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.
صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.
أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.
قدمي المبكبكة ساخنة.

 

ملاحظات:

يمكنك استخدام أي نوع من اللحم أو الدجاج في هذه الوصفة.
يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات المفضلة لديك، مثل الجزر أو الكوسة أو الباذنجان.
يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الشطة إلى الصلصة حسب الرغبة.

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار

مكرونة بالخضار والصلصة
مكرونة بالخضار والصلصة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، تقدمطريقة عمل المكرونة بالصلصة من وصفات المكرونة سريعة التحضير، التي تصلح للمرأة العاملة،الى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

 

مكونات عمل المكرونة بالصلصة والخضار:

2ملعقه كبيره زيت زيتون
حبة بصل
2 فص ثوم
حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة
حبة مشروم مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2ملعقه صغيره ملح
2حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بروكلي مقطع
1/2 كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
كيس مكرونه غير مسلوقه
لتر ماء او مرقة

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار :

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.
يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.
ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونه وقلبي.
ثم ضيفي المرقة او الماء، واتركيها حتى تمام التسوية.
قدميها مع رشة جبنة بارميزان على الوجه وبالهنا.

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