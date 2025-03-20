الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البيتزا لإفطار رمضانى خفيف ومميز

البيتزا
البيتزا

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة واللذيذة وهى من الوجبات السريعة التى لها شعبية على مستوى العالم بين الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وفى نهاية شهر رمضان المبارك تحرص ربات البيوت على تحضيرها على الإفطار كنوع من التغيير.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البيتزا.

مكونات عمل البيتزا:-

للعجين:

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

كوب ماء دافئ

لصلصة البيتزا:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

كوب طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر جاف)

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

للحشوة:

كوب جبن موزاريلا مبشور

نصف كوب زيتون أسود مقطع

نصف كوب فلفل رومي مقطع

نصف كوب مشروم (اختياري)

شرائح بيبروني أو دجاج مشوي حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:-

  • لتحضير العجينة، في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.
  • أضيفي الخميرة والزيت والماء الدافئ تدريجيًا، واعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة.
  • غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
  • ادلتحضير الصلصة، سخني زيت الزيتون في مقلاة، وأضيفي الثوم المهروس وقلبيه حتى يصبح ذهبيًا.
  • أضيفي الطماطم المهروسة، الأوريجانو، الملح، الفلفل، والسكر، واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف.
  • لتحضير البيتزا، سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.
  • العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وضعيها في صينية مدهونة بالزيت.
  • وزعي الصلصة فوق العجينة بالتساوي.
  • أضيفي الجبن الموزاريلا، ثم وزعي الزيتون، الفلفل، المشروم، وشرائح البيبروني أو الدجاج.
  • أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا وتذوب الجبنة.
  • أخرجي البيتزا من الفرن، قطعيها، وقدميها ساخنة مع الكاتشب أو صلصة الثوم.
البيتزا 
البيتزا 

ولعمل المينى بيتزا

مكونات عمل الميني بيتزا:-

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملح

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن

صلصة بيتزا

طماطم

زيتون

جبنة موزاريلا

طريقة عمل الميني بيتزا:-

  • نقلب الدقيق والخميرة والسكر والملح والحليب البودر معا.
  • نضيف لهم الماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد.
  • نغطي العجين وتترك لتخمر، وبعد التخمير نفرد العجين علي سطح مرشوش دقيق.
  • ثم نشكلها دوائر بواسطة قاطعة دائرة 
    ثم تنقل القطع لصينية الخبز المدهونة زيت.
  • ندهن العجين بصلصة البيتزا، ثم نغطيها بالجبن والطماطم والزيتون.
  • ثم ندخل البيتزا الفرن حتي تصبح ذهبية اللون.
  • ثم نخرجها من الفرن وتقدم باردة أو  ساخنة، حسب الرغبة.
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