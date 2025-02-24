الإثنين 24 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل المبكبكة، وجبة الشتاء لتدفئة أفراد أسرتك

المبكبكة الليبي،
المبكبكة الليبي، فيتو

طريقة عمل المبكبكة، إن كنتي تبحثين عن أكلة سريعة التحضير، ومغذية، وتؤكل دافئة مع تلك الأجواء التي نعيشها مع ذلك البرد القارس، فتعد أكلة المبكبكة الليبية، هي الأنسب على الإطلاق.

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وطريقة عمل المبكبكة، من أصناف المكرونة التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي من الوصفات المناسبة لكل من تبحث عن أكلة سريعة التحضير لوجبة الغداء.

 

وتعد المبكبكة باللحمة من الأكلات غير المكلفة، فيمكنك في دقائق وبأقل التكاليف تحضير المبكبكة باللحمة، لغداء شهي ولذيذ.

 

وتعود تسمية المبكبكة باللحمة بهذا الاسم، إلى صوت المكرونة مع اللحمة او الفراخ، أثناء غليانها الطويل على النار، فهي تترك على النار لتغلي او  "تبكبك"، وهي من الأكلات الشهية اللذيذة.

 

طريقة عمل المبكبكة الليبية


يمكنك إعداد أكلة المبكبكة مع البطاطس المحمرة، وأي نوع من السلطات المفضلة لأفراد الأسرة، في زمن قياسي، خاصةً إذا كنتي تعملين، فستكون وجبة سريعة التحضير.
 

المبكبكة الليبية
المبكبكة الليبية

ونستعرض فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

مكونات عمل المبكبكة باللحمة
500 جرام مكرونة طويلة
2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة
4 فصوص ثوم، مفرومة
500 جرام لحم مفروم
500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات
1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات
1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1 ملعقة صغيرة ملح

 

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المعكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.
في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.
أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.
أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.
صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.
أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.
قدمي المبكبكة ساخنة.

 

ملاحظات:

يمكنك استخدام أي نوع من اللحم أو الدجاج في هذه الوصفة.
يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات المفضلة لديك، مثل الجزر أو الكوسة أو الباذنجان.
يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الشطة إلى الصلصة حسب الرغبة.

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار

مكرونة بالصلصة والخضار
مكرونة بالصلصة والخضار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، تقدمطريقة عمل المكرونة بالصلصة من وصفات المكرونة سريعة التحضير، التي تصلح للمرأة العاملة،الى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

 

مكونات عمل المكرونة بالصلصة والخضار:

2ملعقه كبيره زيت زيتون
حبة بصل
2فص ثوم
حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة
حبة مشروم مقطع شرائح
ملعقه صغيره فلفل اسود
2ملعقه صغيره ملح
2حبة كوسه مقطعه مكعبات صغيره
حبة طماطم مقطعه مكعبات صغيره
حبة بروكلي مقطع
1/2 كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
كيس مكرونه غير مسلوقه
لتر ماء او مرقة

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة والخضار :

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.
يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الاسود وقلبي.
ثم ضيفي الكوسه والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونه وقلبي.
ثم ضيفي المرقه او الماء، واتركيها حتي تمام التسويه.
قدميها مع رشة جبنه بارميزان على الوجه وبالهنا.
 

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