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طريقة عمل المبكبكة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

المبكبكة، فيتو
المبكبكة، فيتو

طريقة عمل المبكبكة، المبكبكة من الأطباق البدوية الشهيرة التى اشتهر بها اهل ليبيا ومؤخرًا انتشرت في مصر والوطن العربي.

وطريقة عمل المبكبكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي عبارة عن مكرونة بالصلصة واللحم الأحمر أو الدجاج ولها مذاق مميز، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المبكبكة.

مكونات عمل المبكبكة:

500 جرام مكرونة (يفضل نوع "مكرونة المكرونة الليبية" أو أي نوع تحبه)

500 جرام لحم مقطع (دجاج أو لحم ضأن حسب الرغبة)

2 حبة طماطم مفرومة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري)

4 أكواب مرق (أو ماء مع مكعب مرق دجاج)

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الذوق

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المبكبكة 
طريقة عمل المبكبكة 

طريقة عمل المبكبكة:-

  • في وعاء عميق، سخني الزيت وأضيفي اللحم أو الدجاج، وقلّبى حتى يتحمر قليلًا من جميع الجهات.
  • اضيفي البصل المفروم إلى اللحم أو الدجاج وقلّبى حتى يصبح لونه ذهبي.
  • ثم أضيفي الثوم المهروس وقلّبى لبضع دقائق حتى تظهر رائحته.
  • اضيفي الطماطم المفرومة إلى المكونات، مع معجون الطماطم، الكركم، الكمون، الفلفل الأسود، والفلفل الحار (إن كنت تفضله).
  • قلّبى الخليط جيدًا حتى تتداخل النكهات.
  • اضيفي المرق (أو الماء مع مكعب مرق الدجاج) إلى القدر واتركه يغلي.
  • ثم غطِّى الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج اللحم أو الدجاج.
  • عندما يكون اللحم أو الدجاج قد نضج تمامًا، أضيفي المكرونة إلى المرق وقلّبيها جيدًا.
  • غطِّى الوعاء واتركه يطهو على نار هادئة حتى تنضج المكرونة وتمتص المرق (حوالي 10-15 دقيقة).
  • بمجرد أن تنضج المكرونة وتصبح الصلصة كثيفة، قدمى الطبق في صحن عميق.
  • يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة المزيد من التوابل حسب الذوق، مثل القرفة أو الحبهان.
  • لتحسين الطعم، يمكن إضافة القليل من الزيتون الأسود أو الأخضر.
  • تعتبر المبكبكة من الأطباق المحبوبة في العزائم والمناسبات، وتتميز بمذاقها الغني والمتوازن.
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