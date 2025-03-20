الخميس 20 مارس 2025
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ثقافة وفنون

راحة الأرواح والحكواتي وخيال الظل ضمن فعاليات برنامج التنمية الثقافية في رمضان

فرقة راحة الأرواح،
فرقة راحة الأرواح، فيتو

 تنظم مراكز الإبداع الفني غدا الجمعة الموافق 21 رمضان/ مارس، مجموعة من الفعاليات في إطار جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي لإحياء التراث الشعبي وتعزيز  الهوية الوطنية. 

 في مركز الإبداع الفني  بـ بيت السحيمي -بشارع المعز- تعقد ورشة جديدة من ورش "فنون العرائس الأراجوز وخيال الظل" للمخرج المسرحي "مصطفى الصباغ" حيث يقدم أبجديات تأليف واخراج ومراحل تكوين عرض خيال الظل وفن العرائس، لاكتساب مهارات تحريك العروسة والتحريك التفاعلي وأسس العمل الجماعي. 

كما تُستأنف ورشة "الحكواتي لفنون الحكي والأداء" للمخرج المسرحي علي أبو زيد، والتي تهدف إلى تدريب أجيال جديدة من الشباب على فنون الحكي والارتجال والإلقاء بإسلوب امتزج به الأداء المسرحي بالغناء، مما يسهم في إحياء شخصية الراوي الشعبي، كونه مُتأصل من التراث المصري والعربي، وتبدأ الورش في الثامنة مساء (الحضور مجانًا).

وفي قصر الامير طاز بحي الخليفة، ولمُحبي وهواة التصوير الفوتوغرافي، تنظم الجمعية اليونانية للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع نادي "عدسة" للتصوير الفوتوغرافي، معرض الملتقى المصري اليوناني للتصوير الفوتوغرافي 2025.

وفي شارع الأزهر تقام في  مركز إبداع قبة الغوري، أمسية دينية تقدمها فرقة "راحة الأرواح" بقيادة المنشد “أسامة علام”  والتي تأسست عام 2020، وتهدف رسالتها إلى نشر التراث والقيم الروحية والسلام، كما تنشد إلى تقديم الفنون الهادفة التي تحمل كل معاني الحب لمديح النبي الكريم.

على صعيد آخر وقبل يوم من انتهاء معرض فيصل للكتاب الذي استمرت فعالياته من 13 وحتى 22 رمضان، يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية مشاركته بجناح مميز لبيع أحدث إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة، بخصم يصل إلى ٥٠٪. 

يفتح المعرض أبوابه للجمهور في الثامنة مساء حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

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