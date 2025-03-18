ليالي رمضان في صندوق التنمية الثقافي، عروض فنية وحكايات تراثية

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء الخميس (20 مارس – 20 رمضان) مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي تحتفي بالموسيقى والمسرح والأدب.



ففي قبة الغوري بشارع الازهر، تقدم فرقة الحرملك بقيادة د. مروة عمرو عبد المنعم عرضًا موسيقيًا مميزًا، يمزج بين الأصالة والمعاصرة، في تجربة فنية تعكس التنوع الموسيقي الشرقي.



وفي بيت السحيمي بشارع المعز، يقدم (كورال سلام) التابع لـ المركز القومي لثقافة الطفل، بقيادة المايسترو وائل عوض، باقة من الأغاني الموجهة للأطفال، التي تجمع بين الترفيه والتعليم، في أجواء فنية مليئة بالبهجة.



وفي الإسكندرية.. يقدم صندوق التنمية الثقافية لجمهور مركز الحرية للإبداع، مسرحية "الخيط"، بالتعاون مع منصة آرت سين، من إخراج إبراهيم أحمد، حيث يقدم العمل رؤية مسرحية مبتكرة تعكس قضايا مجتمعية معاصرة من خلال حبكة درامية شيقة.

أما مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية، فيستضيف فعالية "لقاءات أجمل ما قرأت"، التي تتيح للحضور فرصة تبادل الآراء حول الكتب الملهمة، بالإضافة إلى فقرة حكي وسرد قصص من سلسلة "أصحاب المعجزات"، التي تأخذ الأطفال في رحلة عبر الحكايات المشوقة والمليئة بالقيم والتجارب الثرية.

كما يستمر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط في تقديم معرضه الدائم، الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية الأصيلة، مثل الخزف، النحاس، الخيامية، الحُلي، والنجارة، حيث يُتاح للزوار فرصة التعرف على جماليات الحرف التراثية المصرية واقتناء قطع فنية مميزة تحمل طابع الأصالة والإبداع.

وفي إطار جهوده لدعم الثقافة ونشر المعرفة، يشارك صندوق التنمية الثقافية في معرض فيصل للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 20 مارس، حيث يقدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم تجربة ثقافية وفنية متكاملة خلال الشهر الكريم، تجمع بين الموسيقى، والمسرح، والأدب، والفنون التراثية، في أجواء إبداعية تسهم في إثراء الحياة الثقافية للجمهور.

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