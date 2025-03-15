السبت 15 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ليالي رمضان الإبداعية، الموسيقى والتراث يضيئان أمسيات التنمية الثقافية غدا

حفل العازفة منال
حفل العازفة منال محيي الدين، فيتو

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، تقديم برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء غدا الأحد (16 مارس – 16 رمضان) مجموعة من الفعاليات التي تحتفي بالتراث والموسيقى والأدب، وذلك في مختلف مراكز الإبداع التابعة للصندوق.

 في قصر الأمير طاز بالخليفة يُفتتح المعرض الاستعادي "مآذن وقباب من القاهرة المحروسة"، الذي يوثق جماليات العمارة الإسلامية في القاهرة، من خلال مجموعة من الصور والرسومات التي تبرز تفاصيل المآذن والقباب التي ميزت أفق المدينة عبر العصور، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

يصاحب المعرض ندوة "حكايات المحروسة"، التي تسلط الضوء على الجوانب التاريخية والمعمارية للقاهرة القديمة، ويشارك فيها نخبة من المتخصصين، من بينهم أ.د. أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ود. محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، ويديرها الكاتب والإعلامي د. جمال الشاعر.

إلى جانب هذه الفعالية، تستمر العروض الموسيقية والتراثية، حيث تحيي الفنانة منال محي الدين وفرقتها حفلًا موسيقيًا في قبة الغوري بشارع الازهر، تقدم خلاله مقطوعات تمزج بين الطابع الشرقي والكلاسيكي على ألة الهارب.

وفي بيت الشعر العربي خلف الجامع الأزهر، يُقام صالون الشاعر الكبير "أحمد عبد المعطي حجازي" تحت عنوان "فنون الجنوب"، الذي يضم نخبة من الشعراء والفنانين الذين يقدمون أعمالًا مستوحاة من التراث الجنوبي المصري.

أما بيت السحيمي بشارع المعز، فيحتضن ندوة "أغاني رمضان والأدب الشعبي في مصر"، إلى جانب استمرار ورشة "إعداد الممثل" تحت إشراف المخرج المسرحي محمود السيد، فيما تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها التراثية المميزة.

أما في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فتُقام أمسية ضمن "ليالي رمضان الإبداعية"، تحت عنوان "إبداعات شبابية سكندرية"، حيث يشارك مجموعة من الشعراء الشباب بأعمالهم المتميزة في أجواء ثقافية تفاعلية.

ويستمر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط في تقديم معرضه الدائم للحرف التراثية، كما يشارك الصندوق في معرض فيصل للكتاب، الذي يستمر حتى 20 مارس، مقدمًا مجموعة من الإصدارات الثقافية وورش الفنون للأطفال.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لإثراء الحياة الثقافية خلال الشهر الكريم، عبر مزيج من العروض الفنية، والندوات الثقافية، والأنشطة الإبداعية التي تعكس ثراء التراث المصري.

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