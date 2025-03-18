الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

"بنات الحور" و"شوية فن" فى ليالى صندوق التنمية الثقافية الرمضانية

فرقة بنات الحور،
فرقة بنات الحور، فيتو

 يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية، تقديم برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء غدًا (الأربعاء 19 مارس – 19 رمضان) مجموعة من الفعاليات التي تحتفي بالتراث والموسيقى والأنشطة الإبداعية، وذلك في مختلف المراكز الثقافية التابعة للصندوق.

في مركز إبداع قبة الغورى - بشارع الازهر- تقدم فرقة التنورة التراثية عرض جديد من عروضها الاسبوعية، حيث يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تستعرض أعمالها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية.

 

ويستضيف قصر الأمير طاز -بشارع السيوفية- فرقة " بنات الحور" للإنشاد الدينى، وهي أول فرقة إنشاد ديني مكون من البنات فقط.

أما بيت السحيمى بشارع المعز فيشهد ورشة "إعداد الممثل" تحت إشراف وتدريب المخرج المسرحي محمود السيد، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على أساسيات الأداء التمثيلي، من خلال مجموعة من التمارين العملية والتطبيقات المسرحية.

 

فرقة شوية فن

كما يستضيف الحفل الغنائي لفرقة "شوية فن" قيادة الفنان جو التي أسست عام 2010، تتميز بتقديم مزيج فني متنوع يجمع بين الأغاني ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والحماسي، إلى جانب لمسات من الفلكلور والتراث المصري. ويشارك في الفرقة مجموعة من العازفين والمطربين الموهوبين الذين يقدمون أداءً استثنائيًا في كل حفلة.

ويواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية مشاركته بجناح مميز لبيع أحدث إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة، بخصم يصل إلي٥٠٪، يفتح المعرض أبوابه للجمهور في الثامنة مساء حتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

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احتفالات صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة دار الأوبرا الفن

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