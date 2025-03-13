فرقة "الشباب" و" ثنائى العود" فى ليالى صندوق التنمية الثقافية الرمضانية

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء غدًا (الجمعة 14 مارس – 14 رمضان) مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين العروض التراثية والأنشطة الإبداعية الموسيقى العربية.

ففى قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، يستضيف بيت الغناء العربى "فرقة الشباب" بقيادة المايسترو وائل عوض، وتقدم عددا من الأغنيات المصرية المعاصرة.

أما قصر الأمير طاز بحي الخليفة، فيستضيف "ثنائي العود غسان ودينا " وهم أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى بإسطانبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية.

وفي مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، تُقام ورشة رسم بعنوان "فانوس رمضان"، حيث يتعلم الأطفال تقنيات رسم الفوانيس التقليدية، إلى جانب ورش فنون زخرفية بعنوان "زخارف رمضان" التي تتيح لهم فرصة تصميم أنماط زخرفية مستوحاة من الأجواء الرمضانية.

كما يقيم بيت السحيمى ورشة "فنون العرائس وخيال الظل" للمخرج المسرحي مصطفى الصباغ و، ورشة "الحكواتي" لفنون الحكي والأداء للمخرج المسرحي علي أبوزيد مع عرض الأراجوز وخيال الظل.

بينما يشهد بيت السحيمي انطلاق ورشة "إعداد الممثل" تحت إشراف وتدريب المخرج محمود السيد، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على أساسيات الأداء التمثيلي، من خلال مجموعة من التمارين العملية والتطبيقات المسرحية.

وفي بيت المعمار المصري بميدان القلعة، يقام نشاط حكي تفاعلي للأطفال نشاط أوريجامي، فوانيس رمضان مع الحكاءة هبة إسماعيل بالتعاون مع الفنانة رولا جمال ومبادرة مختبر الإبداع للأطفال -الساعة 2 ظهرًا.

وفي إطار جهوده لدعم الثقافة ونشر المعرفة، يشارك صندوق التنمية الثقافية في معرض فيصل للكتاب، الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 20 مارس، حيث يقدم مجموعة من الإصدارات المتميزة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وورش فنية للأطفال، تتيح لهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم والتعرف على الفنون التراثية بأسلوب مبتكر.

كما يستمر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط في تقديم معرضه الدائم، الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية الأصيلة، مثل الخزف، النحاس، الخيامية، الحُلي، والنجارة، حيث يُتاح للزوار فرصة التعرف على جماليات الحرف التراثية المصرية واقتناء قطع فنية مميزة تحمل طابع الأصالة والإبداع.

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