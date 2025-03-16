الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

ليالي إنشاد وتراث وموسيقى في أمسيات التنمية الثقافية

امسيات قطاع صندوق
امسيات قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيتو

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية تقديم برنامجه الرمضاني الحافل، حيث يشهد يوم الاثنين (17 مارس – 17 رمضان) مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة، التي تحتفي بالموسيقى والتراث في أجواء رمضانية خاصة.
ففي قبة الغوري بشارع الأزهر، يحيي الشيخ (إيهاب يونس) وفرقته أمسية إنشادية جديدة، حيث يقدم مجموعة من الابتهالات والأناشيد الروحانية التي تأخذ الجمهور في رحلة روحانية عبر فن الإنشاد الديني.

أما قصر الأمير طاز بالخليفة، فيشهد أمسية فنية جديدة بعنوان "هارب مود" لفنانة الهارب دكتورة منى واصف، تقدم خلالها مقطوعات ساحرة على آلة الهارب، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وفي بيت الغناء العربي (قصر الأمير بشتاك) بشارع المعز، تستضيف القاعة حفلًا لفرقة "بصمة" للإنشاد الديني، بقيادة الفنان أحمد حسن، حيث تقدم مجموعة من الأعمال الإنشادية التي تمزج بين الطابع التقليدي والأسلوب الحديث في الأداء.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لإثراء المشهد الثقافي خلال الشهر الكريم، من خلال تقديم أمسيات تجمع بين الفنون التراثية والموسيقى الروحانية في أجواء إبداعية متميزة.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية الابتهالات والأناشيد الشيخ ايهاب يونس بيت الغناء العربي صندوق التنمية الثقافية

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