الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني والقائم بالأعمال البريطاني

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، استدعاء للسفير الألماني، والقائم بالأعمال البريطاني، احتجاجًا على نهج الدولتين "المناهض" لطهران.

الإجراءات والنهج المناهض لإيران

 وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، فإن ذلك يأتي في أعقاب الإجراءات والنهج المناهض لإيران من قبل المملكة المتحدة وألمانيا في مجلس حقوق الإنسان وتقديم هاتين الدولتين مشروع قرار لتمديد مهمة ما يسمى ببعثة تقصي الحقائق.

وكانت بعثة تقصي الحقائق بشأن إيران أفادت في تقرير أصدرته في 14 مارس الجاري وقدمته يوم 18 من الشهر الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن الحكومة الإيرانية تواصل جهودها المكثفة الرامية إلى "تقييد حقوق النساء والفتيات والمطالبين بحقوق الإنسان"، كجزء من جهد متضافر "لسحق المعارضة".

 

التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي

 كما أشار التقرير الي أن هذه "الإجراءات القمعية" تأتي على الرغم من تأكيدات الرئيس الحالي مسعود بزشكيان قبل الانتخابات بتخفيف التنفيذ الصارم لقوانين الحجاب الإلزامي، وهي تنطوي على زيادة استخدام التكنولوجيا والمراقبة، بما في ذلك من خلال الجهات الأهلية التي ترعاها الدولة، مما يزيد من انتهاك الحقوق الأساسية.

 

قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات

 ووجد التقرير أن هذه الإجراءات تعكس "سلوك الدولة الاضطهادي" المستمر الذي يهدف إلى قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وحقهن في المساواة.

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وزارة الخارجية الإيرانية مجلس حقوق الانسان الحجاب الإلزامي

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