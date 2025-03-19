سقوط ملك الكبتاجون في سوريا، تفاصيل اعتقال عدنان السيد تاجر المزاج المدمر

قال الأمن العام السوري، اليوم، إن عناصرها قامت بإلقاء القبض عدنان السيد، نائب قائد فيلق القدس بمحافظة حلب، أحد أذرع إيران وحزب الله في تجارة الكبتاجون، وفق البيان.

الأمن العام السوري يعتقل عدنان السيد مصدر الكبتاجون

وقال في بيان الأمن العام السوري، إن عدنان السيد أحد أذرع إيران وحزب الله في تجارة الكبتاجون، ويشغل منصب نائب قائد فيلق القدس فى حلب.

وكانت حلب قد شهدت في وقت سابق حملة تمشيط بحثًا عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بفلول نظام الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم.

عدنان السيد، فيتو

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن في ديسمبر الماضي 2024، كشفت الإدارة السورية الجديدة عشرات المواقع لصناعة المخدرات والكبتاجون التي اشتهرت في سوريا خلال سنوات الحرب المريرة برعاية من السلطات آنذاك.

تقارير حول تحول سوريا إلى مركز لإنتاج الكبتاجون

وكان معهد "نيولاينز" قد نشر تحقيقًا حول صناعة الكبتاجون في سوريا عام 2022، أكد فيه أن الفرقة الرابعة لعبت دورًا أساسيًا في حماية وتسهيل وتهريب الكبتاجون في حمص واللاذقية، وغيرها وفي نقل الشحنات إلى مرفأي طرطوس واللاذقية أيضًا.

أيضا اعتبر البنك الدولي في تقرير سابق له، أن سوريا تحولت إلى موطن ومنتج ومصدر رئيسي لمخدر الكبتاجون حول العالم. وأشار إلى أنها باتت تصنف كمركز إقليمي لهذه الصناعة التي تصل قيمتها السوقية بالبلاد إلى حوالي 5.6 مليار دولار، فيما تستفيد الجهات الفعالة بنحو 1.8 مليار دولار سنويًا من هذه التجارة.

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