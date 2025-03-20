الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

ترامب يتوعد الحوثيين بـ"الإبادة التامة" ويحذر إيران

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي في اليمن، يوم الأربعاء، بـ"الإبادة التامة"، مع شن ضربات جوية أمريكية للمواقع الخاضعة لسيطرتهم، وزيادة الضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة الحوثية.

واستهدفت الضربات العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة في شمال غرب اليمن مساء الأربعاء، حسبما ذكرت قناة "المسيرة" الإخبارية الفضائية التابعة للحوثيين.

وقالت القناة أيضًا إنه كانت هناك ضربات في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لم يقدم بيانًا تفصيليًّا للأماكن المستهدفة منذ بدء حملة الغارات الجوية. 

وكانت الضربات الأولى في نهاية هذا الأسبوع قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا، من بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

ومع شن الضربات، كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الخاص به أنه "تم إلحاق أضرار هائلة بـالحوثيين".

وأضاف ترامب "شاهدوا كيف سيصبح الأمر أسوأ تدريجيًّا. إنها ليس حتى معركة عادلة ولن تكون أبدا... ستتم إبادتهم تمامًا".

وفي الوقت نفسه، حذر ترامب إيران من تسليح الحوثيين، زاعمًا، دون تقديم أدلة، أن طهران "قلصت من قوة المعدات العسكرية والدعم العام للحوثيين".

وأضاف "يجب على إيران وقف إرسال هذه الإمدادات على الفور".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثى ضربات جوية أمريكية إيران قناة المسيرة الإخبارية الجيش الأمريكي

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