تنفيذي أسيوط يوجه بإنشاء دار للأوبرا ونزع ملكية 10 مدارس للنفع العام|صور

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة التى تهم المواطن الأسيوطى ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على أرض الواقع لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفنى والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وصول شحنة جديدة من الأدوية والكراسي الكهربائية المتحركة

في بداية الجلسة أعلن محافظ أسيوط عن وصول شحنة جديدة من الأدوية والكراسي الكهربائية المتحركة مقدمة كتبرع من إحدى الشركات الكبرى والتي سوف يتم توزيعها بمعرفة مديرية الصحة بالتنسيق مع وحدة المشاركة المجتمعية والإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة مع التأكيد على ضرورة أن تصل تلك المساعدات لمستحقيها بعد خضوعهم لكافة الإجراءات الطبية من فحوصات وتحاليل للتأكد من نسب العجز ومدى استحقاق الحالة.

مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء

كما اطلع محافظ أسيوط على آخر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء، ومعدلات أداء المتغيرات المكانية والتقنين لأراضى أملاك الدولة طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 وكذا الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالى 2024/2025 مشددًا على أهمية تذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، في إطار القوانين المنظمة لملف التصالح، ومؤكدا على سرعة البت في الطلبات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع التعديات، كما وجه بالإسراع في ملفي التقنين والمتغيرات المكانية ورصد أية تعديات على الأراضي الزراعية.

ووجه محافظ أسيوط إدارة التموين بإعداد حصر لكافة السلع الغذائية وغيرها من التي يقبل على شراءها جمهور المستهلكين في المحافظة لتوفيرها بصفة مستمرة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور بشكل دورى على كافة المواقع كلٍ بنطاق عمله والتواصل مع المواطنين لمتابعة المشكلات بشكل مباشر وفعال والعمل على إيجاد الحلول لها فورًا.

كما ناقش المجلس التنفيذي بمحافظة أسيوط مقترح إنشاء دار للأوبرا وذلك بموقع نادى الشبان المسلمين بحي غرب مدينة أسيوط والذي يهدف لخلق مركز تنويري يقوم بتقديم الفنون الرفيعة وإحياء التراث الفنى المصري في مختلف مجالاته.

وخلال الجلسة صدق المجلس على مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن نزع ملكية 10 مدارس للنفع العام صدر لها قرار استيلاء مؤقت لاستكمال إجراءات نزع الملكية على أن تتحمل هيئة الأبنية التعليمية تعويض مُلاك هذه المدارس.

وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من عدد من المواطنين مقدمًا الشكر لهم كافة للمشاركة المجتمعية في خدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

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