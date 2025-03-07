الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

"تنفيذي أسيوط" يوجه باستغلال 100 بيت ريفي للزراعة والإعلان عن الفرص الاستثمارية

مجلس تنفيذي أسيوط،
مجلس تنفيذي أسيوط، فيتو

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية للمواطنين، ويأتي على رأس هذه الملفات الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة مع حلول شهر رمضان المعظم، فضلًا عن متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية.

توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بالأسواق ومعارض أهلا رمضان

وبدأت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بالسلام الوطني، وقدم محافظ أسيوط التهنئة لأهالي المحافظة وقياداتها بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على وطننا الأمن والإستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، مع تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان جودة المعروضات.

 

ووجه محافظ أسيوط بالإعلان عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمدن الجديدة للراغبين من داخل وخارج المحافظة وتعريف كافة المواطنين بتلك الفرص وعرضها على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط والتنسيق مع البنوك لعرض تلك الفرص على عملائها وكذلك النقابات والمديريات مع الاهتمام بنشر تلك الفرص وعمل بانرات توضيحية فى عدة مواقع لصالح المواطنين.

استغلال الـ 100 بيت ريفى بقرية مير الجديدة والأراضي المخصصة للزراعة

كما تابع محافظ أسيوط مستجدات الموقف التنفيذى لاستغلال الـ 100 بيت ريفى بقرية مير الجديدة والأراضي المخصصة للزراعة هناك مكلفًا رئيس مركز ومدينة القوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المستشار القانونى للمحافظة لفحص العقود المحررة للمنتفعين، كما وجه وكيل وزارة الإسكان برفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية وتوفير كافة الخدمات لراحة المواطنين وتلبية لكافة المطالب فى هذا الشأن.

ووجه محافظ أسيوط بتقديم كافة التسهيلات لإجراءات ترخيص الصيدليات البيطرية على مستوى المحافظة لتلبية احتياجات المربين والمزارعين مكلفًا مدير عام مديرية الطب البيطرى بمتابعة التوجيهات الصادرة بشأن رفع كفاءة الوحدة البيطرية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط وعمل مجمع بيطري نموذجي متكامل لخدمة المواطنين.

كما أكد محافظ أسيوط على الإهتمام بالمعالم الأثرية بمحافظة أسيوط، حيث إنها تزخر بالعديد من المعالم السياحية والأثرية من كافة العصور وتعريف المواطنين بتلك المعالم وكيفية الوصول إليها مع تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بتنظيم رحلات للتلاميذ للتعرف على تلك المعالم السياحية والأثرية.

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وخلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة شدد أبو النصر على ضرورة التعامل بحسم مع ملف المتغيرات المكانية والتأكيد على توجيهات وزارة التنمية المحلية بتحرير محاضر جنائية للمتعدين على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص وحالات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للنيابة العامة فى حالة المخالفة لنصوص القانون، وكلف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ المعاينات على مستوى المحافظة.

وفي نهاية الجلسة وافق المجلس التنفيذى للمحافظة على قبول التبرعات المقدمة من بعض الشركات والجهات الأخرى، وكذا المواطنين لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية.

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