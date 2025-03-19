شربات مكرر ونموذج لا يتكرر، الأم المثالية بأسيوط قصة كفاح استثنائية مع الأبناء والأشقاء (فيديو)

رغم التحديات التي تغمر العالم كل يوم والتغيرات التي تطرأ على كل شيء تظل الأمومة مصدر قوة وثبات لا يمكن تغييره، نموذج يغير ولا يتغير، فالأم تقوم بدور الأب وتقف موقف الرجال، والأم ربما تصل بأبنائها لقمة العلم رغم أميتها وحضن الأم أحيانًا يعالج ما يعجز الأطباء عن علاجه.

السيدة شربات شربات مكرر ولكن نموذج لا يتكرر

السيدة شربات ليست فقط شربات مكرر وإنما نموذج إنساني لا يتكرر هي مثال حي لهذه الأم، خاصة أنها قد واجهت التحديات التي يشيب لها رؤوس الغلمان بكل شجاعة وتصميم، وأثبتت طوال 5 عقود أن الأم المثالية ليست فقط تلك التي تنجب الأبناء، ولكنها أيضًا تلك التي ترعى وتربي وتعلم وتتحدى الظروف حتى إن كانت موت أقرب من لديها.

تبدأ حكاية السيدة شربات ابنة محافظة أسيوط وقصة كفاحها الاستثنائية منذ أكثر من 50 عامًا حينما توفيت والدتها وتركت أشقاءها صغارًا ووالدها يقف مكتوف الأيدي فسرعان ما تبدلت الأدوار وعاشت دور والدتها وراعت أشقاءها بدلًا من أن تأتي لهم زوجة أب فكانت قلب أم يعيش في جسد أخت.

السيدة شربات تواجه الموت مرتين وتتحداه بعدما يخطف زوجها

لم تتركها الأيام ترتاح قليلًا وتزوجت بضع سنوات أنجبت فيهم 3 أبناء لتفاجأ بغدر الزمان وتواجه الموت للمرة الثانية فيخطف منها زوجها بعدما خطف والدتها وهي لا تزال ابنة العشرينيات حتى ينضم أبناؤها إلى أشقائها مع والدها المسن الذي يموت بعد سنوات لترعاهم جميعًا وتصبح بين ليلة وضحاها ربة أسرتين في تحدٍّ كبير لمن في مثل سنها الصغير لكنها لم تتراجع بل أقدمت على تلك المسؤولية بكل حب واهتمام وتفانٍ وإخلاص، حتى وصلوا إلى درجة كبيرة من العلم والنجاح لتنال عن جدارة لقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة أسيوط والثالثة على مستوى الجمهورية.

التعليم في الراس مش في الكراس

وبرغم أن السيدة شربات الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط لم تحصل إلا على سادسة ابتدائي إلا أنها قد أثبتت أن الثقافة والمثقف لا يعتمدان على الشهادات فقط وأن التعليم في الراس مش في الكراس، ولكن يعتمد على الرغبة في التعلم فحينما تلتقي معها تجدها مثقفة وصاحبة حوار راقي وبالفعل ظلت وراء أبناءها وأشقاءها حتى تخرج جميعهم من الجامعة وكليات القمة فمنهم الطبيب والمدرس وأصحاب المهن المرموقة.



التقت فيتو في تقريرها التالي مع السيدة شربات الأم المثالية بمحافظة أسيوط بعدما أعلنت الدكتور مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي عن اسمها ضمن قائمة الأمهات المثاليات لتحكي لنا قصة كفاحها، وكيفية تأثيرها على أبنائها وأشقائها، وتحديها للظروف حتى وصلت لهذا اللقب وفازت به لتكون مثالًا يحتذى به للنساء في كل مكان.

رحلة كفاح استثنائية للسيدة شربات

السيدة شربات فهمي عمار ابنة قرية موشا بمحافظة أسيوط 74 عامًا، تعرضت لظروف قاسية بعد وفاة والدتها وكانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا وتولت مسؤولية رعاية أشقائها مع والدها حيث كان لديها 4 أشقاء أكبرهم 15 عامًا وأصغرهم 6 سنوات فقامت على رعايتهم وتزوجت عقب ذلك ورزقت بأطفال كانت ترعاهم وترعى أشقائها وتوفى زوجها بمرض السرطان وهي حامل في ابنها الثالث وبدأت رحلة الكفاح في رعاية والدها وأشقائها وأبنائها وكانت تعمل وتربي الدواجن والطيور وتبيع الجبن والبيض حتى تزوج أشقائها واستقلوا بأسرهم وكافحت من أجل أبنائها لم وتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس الطب وأصبح استشاري أمراض الجهاز الهضمي والابنة موظفة بالمدرسة الثانوية والابن الأصغر مدرس بالمعهد الديني.

الجار قبل الدار

وفي لفتة إنسانية جميلة تؤكد السيدة شربات أن جارتها هي من قدمت لها في مسابقة الأم المثالية متمنية لها كل الخير وحقا اختار الجار قبل الدار فكانت جارتها خير نموذج للجيرة الطيبة كما كانت هي نموذج للأم المثالية لافتة إلى أنها كانت ترى حلم أبنائها بدخلوهم كليات القمة قبل تحقيقه وكذلك كانت ترى فوزها بلقب الأم المثالية إلى أن تحقق أمام عينيها.

محافظ أسيوط يهنأ الأم المثالية في اتصال هاتفي

في سياق متصل أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اتصالًا هاتفيًّا لتهنئة السيدة شربات فهمي عمار “ 74 عامًا” الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط، وبالمركز الثالث على مستوى الجمهورية لهذا العام 2025، معربًا عن فخره واعتزازه بما قدمته من نموذج ملهم في التضحية والكفاح من أجل تربية أشقائها وأبنائها رغم التحديات.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الثلاثاء بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته وفخره بهذا النموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مشيرًا إلى أن تكريمها يعد تكريمًا لكل أم مصرية كافحت وتحملت الصعاب من أجل بناء أجيال ناجحة ومتميزة موجهًا تحية تقدير واعتزاز لكل أم مصرية، مؤكدًا أن الأمهات المثاليات هن قدوة للأجيال القادمة، ونموذج يحتذى به في التضحية والصبر والمثابرة، وأن الأم المصرية ستظل رمزًا للعطاء، وقوة دافعة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

وقال المحافظ إن السيدة "شربات فهمي" تعد نموذجًا حيًّا للروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية حيث واجهت الحياة بمفردها بعد وفاة والدتها وتحملت عناء تربية أشقائها، وبعد زواجها توفى زوجها قبل ولادة طفلها الثاني ولم تترك اليأس يتسلل إليها، بل حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها وأخواتها، حتى أصبحوا من النماذج المشرفة في المجتمع.

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