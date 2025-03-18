الفريق الطبي بوحدة القرنية بجامعة أسيوط ينجح في إجراء 12 عملية ترقيع قرنية في عام

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بوحدة القرنية وجراحات تصحيح الإبصار بمستشفيات جامعة أسيوط في إجراء 12 عملية ترقيع قرنية ناجحة للمرضى المدرجين في قوائم الانتظار خلال عام 2024، وذلك في إطار جهود جامعة أسيوط لرفع كفاءة مستشفياتها الجامعية وتخفيف العبء عن المرضى.

تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية

وهنأ الدكتور المنشاوي الفريق الطبي بوحدة القرنية وجراحات تصحيح الإبصار على نجاحهم في إجراء هذه العمليات الدقيقة التي تتطلب مهارة عالية وكفاءة كبيرة وأشاد بمستوى الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، مؤكدًا على تميزهم في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية تسهم في تحسين المنظومة الصحية في صعيد مصر.

إجراء 60 حالة ترقيع قرنية منذ 2019

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن إجمالي عدد حالات ترقيع القرنية التي أُجريت منذ افتتاح الوحدة في عام 2019 وحتى الآن وصل إلى 60 حالة، يتم إجراؤها للمرضى من مختلف محافظات الصعيد على نفقة الدولة.

كما أضاف رئيس جامعة أسيوط أنه تم إجراء ثلاث عمليات ترقيع قرنية منذ بداية عام 2025، مما يعكس الأمل الجديد للمرضى الذين يعانون من ضعف الإبصار.

وأكد الدكتور المنشاوي أن مستشفيات جامعة أسيوط حققت نجاحات ملحوظة في القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات الطبية، مما ساهم في إنقاذ حياة المرضى، وتخفيف معاناتهم، مع تقديم الجراحات العاجلة بأعلى دقة وكفاءة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للمستشفيات الجامعية، والاهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لتحسين أداء المستشفيات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويعمل الفريق الطبي على تقديم أعلى مستويات الرعاية، تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتور طارق أحمد علي، رئيس قسم طب وجراحة العيون،. ويضم الفريق نخبة من الأساتذة والاستشاريين، منهم: الدكتور محمد سعد عبد الرحمن، أستاذ طب جراحة العيون ورئيس الوحدة، والدكتور مجدي مصطفى، أستاذ مساعد طب جراحة العيون، والدكتور مؤمن خضير، مدرس طب وجراحة العيون، والدكتور وائل علي، أخصائي طب جراحة العيون ومنسق قوائم الانتظار بالمستشفى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد، رئيس وحدة القرنية وجراحات تصحيح الإبصار، أن الوحدة تم إنشاؤها بهدف علاج أمراض القرنية، التي تعد السبب الأول للعمى في مصر، من خلال إجراء عمليات ترقيع القرنية وجراحات تصحيح الإبصار والليزر. كما أكد على دور الوحدة في دعم البحث العلمي، حيث يتم نشر الأبحاث الناتجة عن الحالات التي يتم علاجها في دوريات طبية مرموقة، بالإضافة إلى تدريب شباب الأطباء على إجراء العمليات الجراحية واكتساب الخبرات العملية. وأشار إلى أن الوحدة توفر عيادة مخصصة لاستقبال الحالات المحولة من الأقسام الأخرى، وتعمل يوم الأحد من كل أسبوع مجانًا.

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