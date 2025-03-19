جامعة أسيوط تحتفي بيوم الطبيب المصري وتكرم عددا من أطبائها المتميزين (صور)

وجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الشكر والتقدير إلى جميع الكوادر الطبية، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يُحتفل به في 18 مارس من كل عام، تقديرًا لجهودهم في تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة بمستشفيات الجامعة.

وفي هذا الإطار، نظمت مستشفيات جامعة أسيوط، احتفالية خاصة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، تكريمًا للأطباء على جهودهم في تطوير المنظومة الطبية وخدمة المجتمع.

وأُقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمستشفى الجامعي.

وشهد الحفل حضور عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام الطبية.

تكريم الكفاءات الطبية المتميزة حافزًا للأطباء لمواصلة عملهم بإخلاص

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تكريم الكفاءات الطبية المتميزة يُعد حافزًا للأطباء لمواصلة عملهم بإخلاص، مشيدًا بجهود جميع العاملين في المجال الطبي بالجامعة، من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين، الذين يسهمون في تقديم رعاية طبية متكاملة بأعلى معايير الجودة.

بدوره، أشاد الدكتور أحمد عبد المولي بأهمية هذا اليوم، الذي يعكس تقدير الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة يشكلان أساس أي نهضة ولفت الدكتور علاء عطية إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تقدم خدمات طبية متقدمة، وأن تكريم الأطباء المتميزين يُعزز من تفانيهم وإخلاصهم في العمل.

وتحدث الدكتور خالد عبد العزيز عن تاريخ يوم الطبيب المصري، الذي يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب بأبو زعبل عام 1827، مؤكدًا أن الأطباء المصريين قدموا إسهامات كبيرة في تطوير الرعاية الصحية عبر العصور.

كما أعرب الدكتور ضياء الدين عبد الحميد عن فخره بتنظيم هذا الاحتفال لأول مرة داخل مستشفيات جامعة أسيوط، تقديرًا لدورها الرائد في التعليم الطبي والبحث العلمي.

تضمنت الاحتفالية عرض فيديو وثائقي حول إنجازات أطباء مستشفيات جامعة أسيوط، لا سيما في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة. كما قدّم الدكتور عاطف القرن، أستاذ الأمراض الصدرية، محاضرة تذكارية بعنوان "يوم الطبيب المصري"، استعرض خلالها تاريخ المهنة ودور الأطباء في خدمة المجتمع.

كما شاركت الأستاذة سناء مزيد، مدير إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض، بإلقاء قصيدة شعرية تقديرًا لجهود الأطباء.

في ختام الحفل، تم تكريم نخبة من الأطباء والأساتذة المتميزين من مختلف التخصصات، وهم: الدكتور محمود رأفت عبد الفضيل (أستاذ الفسيولوجيا الطبية)، والدكتور محمد عبد العزيز محمد (أستاذ الأنف والأذن والحنجرة)، والدكتور مصطفى عبد الحافظ (أستاذ جراحة التجميل والحروق)، والدكتور محمود محمد مصطفى (أستاذ جراحة الأطفال والعميد السابق لمعهد جنوب مصر للأورام)، والدكتورة ماجدة محمد عطية (أستاذ الطفيليات الطبية)، والدكتور أسامة أحمد فاروق (أستاذ جراحة العظام)، والدكتورة ناهد أحمد مخلوف (أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ورئيس الفريق الباطني لزراعة الكبد)، والدكتور خالد عبد العظيم محمد (أستاذ طب وجراحة العيون)، والدكتور ياسر عبد المنعم محمد (مدرس بقسم الأشعة التشخيصية)، والدكتور حمدي محمد محمد (مدرس بقسم طب الأسرة)، والدكتورة آلاء محمد محمود (مدرس بقسم الأمراض الجلدية).

أقيمت الاحتفالية بتنظيم الأستاذة رندا عبد الخالق ثروت، بالمركز الإعلامي لمستشفيات جامعة أسيوط، والأستاذة حنان جلال والأستاذ أيمن الحاج من إدارة العلاقات العامة بالمستشفى الرئيسي.

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