تنفيذي أسيوط: تخصيص وحدة سكنية لمكتب تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي تم خلالها مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تمس حياة المواطن الأسيوطي، بالإضافة إلى عدد من القرارات الهامة لدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

حلول شهر رمضان المبارك

وبدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم قدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وجميع الحضور ولشعب أسيوط بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2025.

كما ناقش محافظ أسيوط استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم، حيث أكد على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة والتوسع وفتح المزيد من معارض ومنافذ أهلًا رمضان في القرى والنجوع ومتابعة تنفيذ تلك المعارض للتأكد من تلبيتها لاحتياجات المواطنين وتوافر كافة السلع الضرورية من "سكر وأرز ومكرونة وزيوت ولحوم ودواجن" بأسعار مخفضة للمواطنين فضلًا عن تكثيف الحملات لضبط الأسواق، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والاحتكار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف من الأعباء على المواطنين في الشهر المبارك.

حجز 3 باكيات في سوق الباعة الجائلين لبيع المنتجات الزراعية

وفي خطوة لتوفير السلع الزراعية بأسعار مخفضة، وجه المحافظ جميع رؤساء المراكز بأن يقوم كل رئيس مركز بحجز 3 باكيات في سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم المركزي بمدينة أسيوط وكذلك بمراكزهم لبيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين بأسعار مخفضة وهامش ربح بسيط، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة التي تساهم في رفع الأسعار.

مقر لمكتب تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة

وخلال الجلسة، وافق محافظ أسيوط على تخصيص وحدة سكنية تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج لتكون مقرًا لمكتب تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار إهتمام ودعم ورعاية المحافظة لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتيسير وتوفير خدمات التأهيل لهم بشكل أفضل.

كما وجه محافظ أسيوط خلال الجلسة بتكثيف الجهود لتنمية الموارد الذاتية بالمراكز، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم الصالح العام وتعود بالنفع على المواطنين وتحسن من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تضمن الاجتماع تكليف المحافظ، لسكرتير عام المحافظة بالمرور الدوري وتكثيف الجهود مع جميع رؤساء المراكز للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع متابعة مستمرة وتطبيق القانون بكل حزم لضمان حماية حق الدولة والمواطن مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز تلك الملفات الحيوية في أقرب وقت، لتحقيق التنمية المستدامة وحياة كريمة للمواطنين.

كما تم خلال الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها فضلًا عن عرض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها بالإضافة إلى قبول التبرعات المقدمة من عدد من الجهات والأشخاص مقدمًا الشكر لهم على مشاركتهم المجتمعية.

وفي ختام الجلسة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن أسيوط ستصبح في مقدمة المحافظات من خلال العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

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