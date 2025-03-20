حريق بالمدينة الجامعية الأزهرية للبنات بأسيوط (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن أسيوط، من السيطرة على حريق نشب فجر اليوم بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر فرع أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

بلاغ باندلاع حريق بالمدينة الجامعية للطالبات

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من أهالي حي غرب أسيوط يفيد نشوب حريق داخل المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر فرع أسيوط دون معرفة الأسباب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة اللهب ومنع خطر الامتداد إلى الأماكن المجاورة وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه الواقعة وتحرير المحضر اللازم والتحقق من أسباب اندلاع الحريق.

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