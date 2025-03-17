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محافظات

ضبط 32 طن أسمدة محظور تداولها قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

الأسمدة المضبوطة
الأسمدة المضبوطة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية كالمخازن والمحال العامة والمخابز للتأكد من الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء وإحكام السيطرة علي الأسواق وضبط الخارجين علي القانون وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

ضبط 32 طن أسمدة زراعية مخصصة لوزارة الزراعة 

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط  شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة حملة مكثفة علي مخزن ناحية قرية أولاد إلياس مركز صدفا وذلك بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملة عن ضبط 32 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق مخصصة لوزارة الزراعة وغير متداولة في الأسواق قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وذلك بالتعاون مع المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لضمان توافر السلع الإستراتيجية وخاصة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

ضبط 15 طن أسمدة زراعية و11 جوال دقيق بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

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وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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