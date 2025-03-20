محمد سامي يعتزل الإخراج التليفزيوني: ما عنديش حاجة أقدر أقدمها، خايف من تشبع الجمهور من أسلوبي، وادعوا لي هسافر خارج مصر

محمد سامي، بشكل مفاجئ وبدون مقدمات أعلن المخرج محمد سامي، اعتزاله الدراما التلفزيونية والسفر خارج مصر.

اعتزال الإخراج التلفزيوني وقرار مؤجل

وفي التفاصيل كشف المخرج محمد سامي عن سر قراراه وقال “سامي” على صفحته الشخصية “فيس بوك”: "وداعًا الدراما التلفزيونية.. السنة دي كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حوالي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليَّ في الجوائز، وأي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور، يمكن المقربين ليَّ عارفين إني واخد القرار ده من فترة وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان آخرها 2025".

الوقوع في فخ التكرار

وأضاف: "ما عنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر على الدوام هو الله وحده، الحمد لله آخر عملين ليَّ إش إش وسيد الناس حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صناع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي".

السفر خارج مصر

وتابع: "بشكر كل حد ساعدني في الرحلة وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا، ادعوا لي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها".

واستطرد: "مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده على اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسماءنا كلنا وأتمنى لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

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