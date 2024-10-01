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فوائد الحبهان، يعزز صحة الكلى ويحسن المزاج ويقلل التوتر

الحبهان
الحبهان

فوائد الحبهان، الحبهان من الأعشاب الشهيرة التي لها نكهة مميزة لذا يستخدم فى عمل القهوة والحلوى والطهى كنوع من التوابل.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناوله.

أهمية تناول الحبهان 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحبهان، أو ما يعرف بالهيل، هو من التوابل العطرية التي تستخدم في الطهي وتحضير المشروبات، ويعود أصله إلى المناطق الاستوائية في الهند وجنوب شرق آسيا، ويحتوي الحبهان على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي جعلته مكون أساسي في الطب التقليدي.

 

فوائد الحبهان 

فوائد الحبهان للصحة 

وأضاف  أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد الحبهان التي تدفع لتناوله الآتي:-

  • الحبهان من المكونات التي تساعد على تحسين عملية الهضم، حيث يستخدم تقليديا لعلاج مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والحموضة، ويحتوي الحبهان على مركبات تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يسهم في تحسين هضم الطعام وتخفيف أعراض القولون العصبي، كما أن له تأثير مضاد للبكتيريا يمكن أن يحمي الأمعاء من الالتهابات المعوية.
  • غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة في الجسم، وهذه الجذور الحرة تعتبر مسؤولة عن تسريع عملية الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب، بالتالي، تناول الحبهان بانتظام يمكن أن يساهم في تقليل هذه المخاطر والحفاظ على صحة الخلايا.
  • له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يساعد في خفض مستويات ضغط الدم والكوليسترول، هذه الخصائص تجعله مكون مفيد للوقاية من الأمراض القلبية التي قد تنجم عن ارتفاع ضغط الدم أو تراكم الدهون في الأوعية الدموية.
  • يستخدم تقليديا في علاج مشاكل التنفس مثل الربو والسعال.
  • يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف التهيج في الممرات الهوائية، مما يسهل عملية التنفس، وينصح باستخدامه مع الشاي أو في الطبخ للحصول على تأثير مهدئ للجهاز التنفسي.
  • معروف أيضا بخصائصه المطهرة التي تساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، ويستخدم تقليديا كعلكة طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك بفضل قدرته على قتل البكتيريا الضارة في الفم وتحسين نضارة النفس.
  • تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية التي تحتاج إلى عناية خاصة، ويعتقد أن الحبهان يساعد في تعزيز وظائف الكلى من خلال تحفيز عملية التخلص من السموم، ويستخدم الحبهان في الطب التقليدي لدعم إدرار البول، مما يساعد في تحسين صحة الكلى ومنع تكون الحصوات.
  • يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيد لتعزيز جهاز المناعة، يمكن استخدامه في المشروبات الساخنة أو إضافته إلى الطعام لتعزيز مقاومة الجسم للأمراض المعدية.
  • تظهر بعض الدراسات أن الحبهان يحتوي على مركبات قد تساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، ويعتبر تناول الحبهان بانتظام مفيد لتحسين الصحة النفسية بشكل عام.
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الحبهان فوائد الحبهان فوائد الحبهان للصحة أهمية تناول الحبهان الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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