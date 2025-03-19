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رياضة

تدريبات بدنية وتقسيمة قوية بمران الأهلي الختامي استعداد لمواجهة إنبي

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداد لمواجهة إنبي غدا في بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة ضمن برنامج الإعداد.

أدى حراس المرمى فقرات متنوعة ببداية المران، فيما حرص الجهاز الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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