الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الخميس 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأنبي


وتنقل قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وإنبي مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005 مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول.

ويلعب الأهلي في كأس عاصمة مصر ضمن المجموعة الثالثة برفقة كل من: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

غيابات الاهلي أمام إنبي 

ويفتقد الاهلي عدد من اللاعبين في اللقاء أبرزهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، للانضمام إلى قائمة منتخب مصر.

بينما يأتي غياب وسام أبو علي للانضمام إلى منتخب فلسطين، فيما يأتي غياب جراديشار للانضمام إلى منتخب سلوفينيا.

كما يغيب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين خلال تدريبات أمس لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

 

 

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مزيد من الغرامات المالية. 

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مزيد من العقوبات والغرامات المالية. 

موعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصر


ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر في العاشر من شهر يونيو 2025، وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق في المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

 

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