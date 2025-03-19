الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

مواجهة الحسم بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الطائرة بدون جمهور

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، تقام اليوم الأربعاء مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك، لحسم هوية المتأهل لنهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ9:30 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك بدون حضور الجمهور طبقا لقرار الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على أن يتواجد في المقصورة الرئيسية ممثلي مجلس الإدارة للفريقين بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة من أجل حسم هوية المتأهل للدور النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والزمالك، مع بتروجيت في نهائي الدوري الممتاز، على أن تقام المنافسات بنظام بيست أوف 3.

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة. 

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولة الثانية بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري مساء الثلاثاء بجانب استمرار القرار في المواجهة الثالثة اليوم الأربعاء.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

 

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