وكيل أوقاف الإسماعيلية يشارك في توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

شارك الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عددا من متطوعي إحدى المؤسسات التنموية، في توزيع كراتين الخير الرمضانية على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية بالمحافظة.

المستهدف من جولة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية

وقام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بجولة استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والعزب والنجوع في المحافظة، وذلك عقب عمل الأبحاث اللازمة والدقيقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وكيل أوقاف الإسماعيلية يوزع المساعدات على المستحقين

كما قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بحمل الكراتين وتوصيلها إلى أبواب المستحقين، حيث بدأت جولة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية منذ الساعة الحادية عشر ظهرا حتى الساعة الثانية ظهرا.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو



تفقد مطبخ الخير بأبوصوير

وأجرى وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بتفقد مطبخ الخير بمنطقة الواصفية، مركز أبو صوير الذي يتم من خلاله إعداد الوجبات الساخنة سواء الوجبات الفردية أو الوجبات العائلية، حيث تكفي الوجبة أربعة أفراد وتوزع على منازل المستحقين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد مائدة الخير الرمضانية

كما تفقد وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية مائدة الخير والتي تم إعدادها على طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي والتي تتسع لعدد 250 فردا وتم إعدادها على أحدث الطرق الفندقية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما حرص وكيل أوقاف الإسماعيلية على تناول وجبة الإفطار مع الصائمين الذين أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة وحسن الضيافة بخيمة الخير المجانية والتي تم اعدادها بالتعاون فيما بين وزارة الأوقاف وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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