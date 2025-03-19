الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية يشارك في توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

شارك الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عددا من متطوعي إحدى المؤسسات التنموية، في توزيع كراتين الخير الرمضانية على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق النائية بالمحافظة.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري (صور)

ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

المستهدف من جولة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية  

وقام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بجولة استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والعزب والنجوع في المحافظة، وذلك عقب عمل الأبحاث اللازمة والدقيقة بوزارة التضامن الاجتماعي. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكيل أوقاف الإسماعيلية يوزع المساعدات على المستحقين 

كما قام وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بحمل الكراتين وتوصيلها إلى أبواب المستحقين، حيث بدأت جولة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية منذ الساعة الحادية عشر ظهرا حتى الساعة الثانية ظهرا. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو


تفقد مطبخ الخير بأبوصوير 

وأجرى وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بتفقد مطبخ الخير بمنطقة الواصفية، مركز أبو صوير الذي يتم من خلاله إعداد الوجبات الساخنة سواء الوجبات الفردية أو الوجبات العائلية، حيث تكفي الوجبة أربعة أفراد وتوزع على منازل المستحقين. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد مائدة الخير الرمضانية 

كما تفقد وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية مائدة الخير والتي تم إعدادها على طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي والتي تتسع لعدد 250 فردا وتم إعدادها على أحدث الطرق الفندقية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما حرص وكيل أوقاف الإسماعيلية على تناول وجبة الإفطار مع الصائمين الذين أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة وحسن الضيافة بخيمة الخير المجانية والتي تم اعدادها بالتعاون فيما بين وزارة الأوقاف وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكيل أوقاف الإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية أبوصوير مائدة الخير مطبخ الخير

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري (صور)

أوقاف الإسماعيلية تعقد ندوات توعوية لطلاب جامعة قناة السويس "صور"

أوقاف الإسماعيلية تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان (صور)

أوقاف الإسماعيلية عقدت 30 ملتقى فكريا خلال شهر رمضان المبارك

الأكثر قراءة

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

القبض على شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته بأكتوبر

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

الأرصاد: سيول على هذه المناطق بالربيع بسبب منخفض السودان الموسمي

كأس عاصمة مصر، الزمالك يخطف تعادلا أمام الجونة 1/1 في الثواني الأخيرة

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

مسلسل معاوية الحلقة 19، مخطط جديد للخوارج لاغتيال معاوية بالسم

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بلدة إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء للأم المتوفاة في اليوم العشرين من رمضان 2025

هل الاستعاذة واجبة عند كل ركعة من الصلاة؟ اعرف الإجابة

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم صلاة وصيام غير المحجبة في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية