الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه باستمرار الرقابة على معارض أهلا رمضان (صور)

جانب من معارض اهلا
جانب من معارض اهلا رمضان بالإسماعيلية، فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لكافة معارض اهلا رمضان مراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية، وذلك لتحقيق الهدف الذى أقيمت من أجله تلك المعارض. 

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جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو

وقام فريق عمل من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بمتابعة معارض "أهلًا رمضان" ميدانيًّا بمركز ومدينة القنطرة شرق. 

 

التأكيد على تثبيت الأسعار 

وتم التأكيد على التجار وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن، بثبات الأسعار المعلنة طوال مدة إقامة المعرض وعدم تحريك أي سعر أو الزيادة في أي أسعار أخرى والالتزام بقوائم الأسعار المعلنة منذ إقامة المعارض. 

جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو

المرور والمتابعة على معرض أهلا رمضان بالقرى 

حيث تم المرور والمتابعة على معرضين أهلًا رمضان بقرية جلبانة، ومعرض آخر بقرية الأبطال، ومعرض رابع بمدينة القنطرة القديمة.
 

جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو
جانب من معارض أهلًا رمضان، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على معارض "أهلًا رمضان" بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان التزام التجار بتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين. 
 

 

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أهلا رمضان معارض اهلا رمضان بالإسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة شرق

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