تضامن الإسماعيلية توفر مأوى لمسن بدار المسنين  بمحافظة السويس(صور)

قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بفحص حالة رجل مسن ودراستها، وتبين أنه ليس لديه مأوى.

بلاغ بوجود مسن بلا مأوي بالشارع

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، بوجود حالة لمسن يبلغ من العمر ٧٢ عاما في الشارع وليس لديه مأوى، وهو أعزب ولم يتزوج ويتقاضى معاشا بسيطا "تكافل وكرامة"، لا يكفي متطلبات المعيشة من إيجار ومأكل ومشرب وعلاج، حيث إنه مريض ويعاني من الضغط والسكر والكلى.



جانب من نقل المسن،فيتو

جانب من نقل المسن،فيتو

التواصل مع فرق التدخل السريع

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أنه تم التواصل مع فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة للتنسيق مع محافظات الجوار، وعلى الفور تم توفير مكان للمسن بدار "رجال بلا مأوى" بمحافظة السويس.

جانب من نقل المسن،فيتو

نقل المسن إلى دار المسنين

وبالفعل، تم نقل المسن وتسليمه إلى الدار أمس الإثنين ١٧ مارس ٢٠٢٥، في خطوة تؤكد جهود وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الحماية والدعم اللازم لهم.



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