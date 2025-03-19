ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تحرير 155 مخالفة تموينية لمحال ومخابز مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات التموينية على مدار الثلاثة أيام

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن: ضبط مخبزين بالقنطرة غرب لتصرفهم في نصف دقيق بلدي مدعم، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 30 كيس شيبسي و50 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 50 كيس مصنعات دواجن و50 كيس سكر ناقص، وكذا ضبط أحد المخابز لتصرفه في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

جانب من الحملات التموينية،فيتو

جانب من الحملات التموينية،فيتو

مجال الرقابة على المخابز

وأضافت وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية أن الحملات أسفرت عن تحرير، 15 محاضر نظافة أدوات العجن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لوحة، 8 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 3 محاضر توقف عن الإنتاج، 11 محضر مواعيد تشغيل، محضر لعدم وجود ماكينة، ومحضر لعدم وجود سجل.





جانب من الحملات التموينية،فيتو

جانب من الحملات التموينية،فيتو

مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية

وأشارت وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية إلى إنه في إطار الرقابة على السواق والمحال التجارية تم تحرير 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 37 محضر عدم حمل شهادة صحية، محضر لعمل أوكازيون بدون تصريح، 5 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، 4 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، محضر لعدم إرسال البيان الشهري، 6 محاضر تشغيل عمالة.

جانب من الحملات التموينية،فيتو

جانب من الحملات التموينية،فيتو

مجال البدالين التموينيين

كما تم تحرير محضر توقف عن ممارسة النشاط، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام الحصة كاملة لاسطوانات الغاز، محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز على سيارة التوزيع، ومحضر مخالفة السير للسيارة.

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



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