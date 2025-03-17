احتفالًا بيوم المرأة المصرية، تكريم  العاملات ومحاربات السرطان في الإسماعيلية (صور)

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة، أمس الأحد، حفل تكريم للسيدات العاملات بالمراكز والمدن والأحياء ومحاربات السرطان، وذلك بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاحتفالية

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ولبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وأمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة، وعدد من عضوات فرع المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس حي ثالث.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

أبرز فقرات الاحتفالية

وتضمن حفل التكريم عدة فقرات فنية وثقافية وإفطار جماعي مميز، بحضور نخبة من سيدات الإسماعيلية العاملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

تقدير دور المرأة المصرية

ويأتي ذلك تجسيدًا لقيمة التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ودورهم في دعم وتمكين المرأة، وتسليط الضوء على إنجازاتها ومكانتها في الوطن، وتقديرًا لدور المرأة وعطائها المستمر في كافة المجالات وفي إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس من كل عام،

جانب من فعاليات الحفل، فيتو

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