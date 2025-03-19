الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد السوق بالكامل 

وتفقد "أكرم" السوق الحضري بحي أول مدينة الإسماعيلية، والذي يضم عدد 125 محلًا، مكاتب إدارية وأمن، 2 كافتيريا، مسطحات خضراء، دورات مياه رجال، دورات مياه سيدات، ممرات إنترلوك، وموقف سيارات، ومن المنتظر افتتاحه خلال النصف الأول من شهر أبريل 2025 ؛ بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطريق العام بمدينة الإسماعيلية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

توجيهات بسرعة الانتهاء من التشطيبات 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

ووجه محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات التي تجرى حاليًا، لبدء تشغيل السوق الحضري وفتحه أمام البائعين، ليكون نموذجًا يحتذى به في الأسواق داخل محافظة الإسماعيلية، وتوفير المزيد من فرص العمل والمشروعات الصغيرة أمام الشباب.

 

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