الإثنين 17 مارس 2025
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مركز الإعلام بالإسماعيلية ينفذ فعاليات حملة "حوار مع الشباب" (صور)

فعاليات حملة حوار
فعاليات حملة "حوار مع الشباب"، فيتو

نفذ مركز إعلام الإسماعيلية، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وبالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس حملة مكثفة تحت عنوان "حوار مع الشباب" حاضر فيها نخبة من الخبراء ورجال الدين والإعلاميين. 

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أبرز محاور الندوات 

وأوضحت سماح عبده مدير مركز الإعلام في الإسماعيلية، أن الندوات واللقاءات تناولت محاورها أهمية وعي الشباب بتحديات الأمن القومي المصري ودفعهم لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وبث روح الولاء والانتماء وتفعيل روح المشاركة لديهم.  

 

جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو

مناقشة الأمن السيبراني 

كما تناولت الندوات الأمن السيبراني ودوره في حماية قيم المجتمع.

جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو

مشاركة طلاب جامعة قناة السويس 

وخلال اللقاءات حرص عدد كبير من طلاب جامعة قناة السويس على المشاركة الفعالة ومحاورة المحاضرين في العديد من القضايا مؤكدين على اعتزازهم بوطنهم وحرصهم على فهم كل ما يدور حولهم سواء بالمجتمع الداخلي أو الخارجي.
 

جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو
جانب من فعاليات الحوار، فيتو

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور حوار مع الشباب مركز إعلام الإسماعيلية

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