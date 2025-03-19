طريقة عمل الغريبة في البيت بخطوات بسيطة

طريقة عمل الغريبة، الغريبة من حلوى العيد اللذيذة التى مذاق ناعم ومميز وتقدم عادة بجانب الكحك والبسكويت فى أيام عيد الفطر المبارك.

وطريقة عمل الغريبة، سهلة وبسيطة ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الغريبة.

مكونات عمل الغريبة:-

2 كوب دقيق

1 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر بودرة

رشة ملح

فستق حلبي أو لوز للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الغريبة:-

في وعاء كبير، اخفقي السمن باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح قوامه كريمي وفاتح اللون.

أضيفي السكر البودرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تمامًا.

أضيفي الدقيق ورشة الملح تدريجيًا، ثم اخلطي المكونات بيديكِ حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم حبة الجوز، واضغطي عليها برفق.

زيني كل قطعة بحبة فستق أو لوز في المنتصف.

سخني الفرن إلى 160 درجة مئوية، وضعي الغريبة في صينية الفرن غير مدهونة.

اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة أو حتى تتماسك دون أن يتغير لونها كثيرًا.

اتركيها تبرد تمامًا قبل التقديم حتى لا تتكسر.

لا تعجني العجينة كثيرًا حتى تحافظ على قوامها الناعم والهش.

لا تتركي الغريبة تتحمر، يكفي أن تتماسك دون تغيير لونها.

الغريبة

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- نضرب الزبد والسكر جيدًا حتى يصبح خليط كريمي ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- نذوب النشادر في اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدًا.

- وأخيرًا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- نرص البسكويت في صواني مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ندخل الصواني الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم في لعيد.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.